Збройні сили російських загарбників продовжують зосереджувати сили на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

Також повідомляється, що збройні сили республіки білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Крім того, за наявною інформацією, на території білорусі здійснюється відбір так званих “добровольців” із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Додамо, що тим часом стало відомо, що ЄС та Канада виділять Україні додатково гроші та озброєння. Так, Євросоюз виділить додатково €500 млн на військову допомогу.

Канада виділить $1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України.

Нагадаємо, сили ЗСУ нанесли удар по окупантках на Херсонщині, з'явилися кадри успішної атаки.

Крім того Politeka.net писала, що встановлено особу окупанта, який притягнув з України 66 кг. одягу.

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