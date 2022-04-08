Подробиці про стан міста передавати Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Російські військові вперше завдали удару по Бородянці ще 24 лютого. Через два дні в місто зайшли окупанти. При цьому, за розповідями місцевих жителів, вони продовжували бомбити дев'ятиповерхівки в центрі міста.

За час війни росіяни завдавали ударів по місту некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, «Ураганами» і «Смерчами».

"Докази військових злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою заборонена касетна бомба, по обидва боки дороги – спалена транспортна заряджаюча машина «смерчу», а під нею ракета, що летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни. Скільки тут буде жертв важко передбачити", - розповіла Венедиктова.

Генпрокурор розповіла, що з-під завалів двох зруйнованих багатоквартирних будинків дістали 26 тел.за словами Венедиктової, ворог бив по житлових будинках ввечері, коли там було найбільше людей.

"Метою було виключно цивільне населення-тут немає жодного військового об'єкта", - підкреслила генпрокурор.

Нагадаємо, почали з'являтися подробиці кошмару, що творився в Бородянці.

Як повідомляла Politeka, Бородянку на Київщині звільнили: з'явилися кадри, що залишилося від містечка.

Також Politeka писала, що російські окупанти після значних втрат готують нову провокацію.