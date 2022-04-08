Вооруженные силы российских захватчиков продолжают сосредотачивать силы на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

Также сообщается, что вооруженные силы республики беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечено для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Кроме того, по имеющейся информации, на территории беларуси осуществляется отбор так называемых “добровольцев” из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

Добавим, что тем временем стало известно, что ЕС и Канада выделят Украине дополнительно деньги и вооружение. Так, Евросоюз выделит дополнительно €500 млн на военную помощь.

Канада выделит $1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины.

Напомним, силы ВСУ нанесли удар по окупантках на Херсонщине появились кадры успешной атаки.

Кроме того Politeka.net писала, что установлена личность оккупанта, который притащил из Украины 66 кг. одежды.

Также Politeka.net сообщала, что всплыли подробности террора в Бородянке.