За допомогою технологій в Україні продовжують встановлювати особи окупантів-мародерів, які повернулися з війни з награбованим.

Так, міністр цифрової трансформації Михайло Федров опублікував фото відразу двох "героїв", пише Politeka.net.

"Старший прапорщик і "мамин мародер" Морозов Яків Миколайович, 1984 р.н., який з російського міста Рильськ, Курська область, відправив у місто Міас, Челябінська область, Галішевській Єлизаветі Петрівні 66,2 кг різного одягу, вкраденого з українських будинків», - написав Федоров, показавши фото Морозова з особистого архіву, на якому він позує в обнімку з жінкою.

Другий, за словами Федорова, це рядовий і "взуттєвих справ майстер" Журавльов Олександр Олександрович, 1997 р. н.

Мародер з білоруського міста Мозир відправив у місто Чита 14 кг одягу, 33 кг взуття і 16 кг запчастин для авто, які він вкрав з українських будинків і зняв з авто наших громадян.

"Їх дані ми передамо в нашу розвідку і силові структури для подальших дій у відповідь", - запевнив Федоров.

Міністр також уточнив, що пошук даних став можливий завдяки технологіям.

"Знайдемо кожного" - пообіцяв Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров також оприлюднив особу офіцер рф, який засвітився на камерах відеоспостереження в Білорусі в момент відправки награбованого своїй родині.

Також повідомлялося, що окупанти-мародери з розмахом відзначили своєю повернення з України на дискотеці в Білорусі.

Примітно, що в мережі також з'явився кадр, який свідчить про те, що росіяни тягнуть з України все, що підвернеться під руку, навіть якщо це звичайна собача будка.

Крім того в Мережі вже почали з'являтися оголошення про продаж награбованого.