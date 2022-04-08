Працівники ремонтних бригад на Сумщині та Харківщині підірвалися на російських мінах.

Працівники Тростянецької РЕМ, які виїхали за викликом, вибухнули на міні, залишеній військовослужбовцями рф. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 7 квітня працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом для відновлення електропостачання. В околицях села Білка Охтирського району Сумської області їх автомобіль вибухнув на міні, залишеній військовослужбовцями Збройних сил рф. Один працівник загинув на місці, ще двоє отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.

Про ще одну аналогічну трагедію повідомили з Харківщини. Там співробітники "Харківобленерго" на службовому автомобілі підірвалися на російській міні.

Подія трапилася 8 квітня на околиці Дергачів Харківської області. Бригада енергетиків спрямовувалася на усунення аварійного пошкодження електромережі. За попередніми даними, службовий пікап на грунтовій дорозі наїхав на міну. В результаті вибуху два працівники Дергачівського РЕМ отримали поранення, їх доставили в лікарню і зараз оперують. Автомобіль знищений повністю.

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