Українців попередили про небезпечні предмети, які залишають окупанти, які відступають.

Як пише Politeka.net, українці 45-ту добу продовжують захищатися від російських окупаційних військ. За цей час не тільки вдалося зупинити наступ, а й повернути контроль над низкою областей. Відступаючи, окупанти, починають мінувати різні предмети. "Україна зараз" у своєму тг-каналі попередила українців про небезпечні предмети.

"Тисячі боєприпасів залишаються недетонованими після ворожих обстрілів. А ще росіяни, відступаючи, хаотично проходять все, що можуть: трупи вбитих ними людей, дитячі іграшки, будинки, дитсадки і навіть свою кинуту техніку.

‼️ Закликаємо:

Повертайтеся в рідні міста і села після офіційного дозволу державних органів і місцевої влади.

Не ходіть в темні приміщення. Не відкривайте нічого наосліп.

Не гуляйте по лісах і полях, ходите тільки по перевірених стежках і дорогах з твердою поверхнею.

Не намагайтеся розмінувати вибухонебезпечні предмети своїми руками. Відразу повідомте про них фахівцям ДСНС за номером 101", - написано в публікації.

Також були показані вибухівка, за допомогою яких зазвичай окупанти предмети і місцевість.

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