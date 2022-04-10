Як пише Politeka.net, українці 45-ту добу продовжують захищатися від російських окупаційних військ. За цей час не тільки вдалося зупинити наступ, а й повернути контроль над низкою областей. Відступаючи, окупанти, починають мінувати різні предмети. "Україна зараз" у своєму тг-каналі попередила українців про небезпечні предмети.
"Тисячі боєприпасів залишаються недетонованими після ворожих обстрілів. А ще росіяни, відступаючи, хаотично проходять все, що можуть: трупи вбитих ними людей, дитячі іграшки, будинки, дитсадки і навіть свою кинуту техніку.
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Повертайтеся в рідні міста і села після офіційного дозволу державних органів і місцевої влади.
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Не ходіть в темні приміщення. Не відкривайте нічого наосліп.
Не гуляйте по лісах і полях, ходите тільки по перевірених стежках і дорогах з твердою поверхнею.
Не намагайтеся розмінувати вибухонебезпечні предмети своїми руками. Відразу повідомте про них фахівцям ДСНС за номером 101", - написано в публікації.
Також були показані вибухівка, за допомогою яких зазвичай окупанти предмети і місцевість.
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