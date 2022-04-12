У Харкові вирахували шпигуна, який кілька років зливав інфу і вербував незміцнілі мізки.

У Харкові спіймали шпигуна, який довгі роки працював українських владних структурах, вербував військових і зливав інформацію про Збройні Сили України. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній працівник міліції з Донецької області, виконуючи завдання Головного управління Генштабу ЗС РФ, допомагав країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України шляхом вербування осіб для систематичного збору та подальшої передачі відомостей державного рівня, інформації про чиновників, а також про місця дислокації підрозділів ЗС України.

Агент РФ встиг зробити кар'єру в Україні, працюючи в різних владних структурах. У 2017 році чоловік працював у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України, де йому вдалося налагодити контакти з різними чиновниками того часу. Виконуючи відведену роль, агент передавав російським спецслужбам документи щодо позиції країн ЄС щодо вступу України в чотири спілки: енергетичний союз, цифровий союз, Митний союз ЄС.

У травні 2018 року чоловік, перебуваючи на зв'язку з представниками російських агентур, вступив на військову службу до Збройних Сил України. Він передавав російським ляльководам інформацію про керівництво батальйону, ситуацію на лінії фронту і можливості вербування командирів ЗСУ.

У 2021 році, звільнившись з лав ЗСУ, агент продовжив співпрацю з країною-агресором. Коли Росія почала війну проти України, чоловік отримав вказівку від своїх наставників на збір і передачу інформації про підрозділи спеціального призначення ЗС України, які дислокуються в Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а також склади озброєння і палива, розташовані в Черкаській і Полтавська область.

Чоловік затриманий за місцем його проживання на території Донецької області. Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

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