Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив два "прильоти" в Миргороді.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про чергову атаку рф на Миргород. Про два прильоти він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Лунін зазначив, що 12 квітня російський агресор двічі вдарив по Миргороду в Полтавській області.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалі і наслідки уточнюємо", - написав глава ОВА.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі курортного міста Миргород Полтавської області. Про це 9 квітня повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Луніну. Відзначається, що в результаті удару є значні руйнування і постраждалі.

За словами чиновника, в ту ніч російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі курортного міста Миргород. Були значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали.

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