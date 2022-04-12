Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про чергову атаку рф на Миргород. Про два прильоти він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Лунін зазначив, що 12 квітня російський агресор двічі вдарив по Миргороду в Полтавській області.
"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалі і наслідки уточнюємо", - написав глава ОВА.
Зазначимо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі курортного міста Миргород Полтавської області. Про це 9 квітня повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Луніну. Відзначається, що в результаті удару є значні руйнування і постраждалі.
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За словами чиновника, в ту ніч російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі курортного міста Миргород. Були значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали.
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