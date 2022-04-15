РФ сама обстріляла с. Климово в Брянській області і звинуватила в цьому Україну.

Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які перебувають у розпорядженні СБУ.

Так, перебуваючи в Донецькій області, російський загарбник пояснює своїй дружині: "це наші"

На питання дружини "зачем так делать?" відповідає:"Так надо. Так делают для того чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают"

Як зазначають в СБУ, очевидно, Кремлю байдуже не лише своїх військових, а й цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.

" Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такой расстояния до Климово", – пояснює по телефону окупант.

Також він повідомив, що після цього вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

Раніше в МОЗ Росії повідомили, що в результаті обстрілу Брянської області постраждали вісім осіб, шість з них госпіталізовані, двоє у важкому стані. Очікувано, в обстрілі звинуватили Україну.

В РНБО ж пояснили, що таким чином спецслужби Росії приступили до реалізації плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ.

Нагадаємо, українська співачка Alyona Alyona повідомила про трагедію - не стало рідної людини.

Також Politeka.net писала, що, згідно з даннім британської розвідки, росіяни втратили два ключові військово-морські об'єкти.

Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".