Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які перебувають у розпорядженні СБУ.
Так, перебуваючи в Донецькій області, російський загарбник пояснює своїй дружині: "це наші"
На питання дружини "зачем так делать?" відповідає:"Так надо. Так делают для того чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают"
Як зазначають в СБУ, очевидно, Кремлю байдуже не лише своїх військових, а й цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
"Доповідати негайно": українські розвідники роздобули секретний документ про плани ворога
"Можливості у нас прекрасні": Арестович пригрозив москві ударом у відповідь у разі атаки по Києву
Окупант видав масштабні плани Путіна щодо України: "Якщо до 10 травня..."
Новий удар по Чорнобаївці, Арестович оприлюднив відео: "Ви будете сміятися, але..."
" Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такой расстояния до Климово", – пояснює по телефону окупант.
Також він повідомив, що після цього вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.
Раніше в МОЗ Росії повідомили, що в результаті обстрілу Брянської області постраждали вісім осіб, шість з них госпіталізовані, двоє у важкому стані. Очікувано, в обстрілі звинуватили Україну.
В РНБО ж пояснили, що таким чином спецслужби Росії приступили до реалізації плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ.
Нагадаємо, українська співачка Alyona Alyona повідомила про трагедію - не стало рідної людини.
Також Politeka.net писала, що, згідно з даннім британської розвідки, росіяни втратили два ключові військово-морські об'єкти.
Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".