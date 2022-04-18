Це були керовані ракети, які в останній момент змінили напрямок і впали у Львові.

Керовані ракети, що потрапили 18 квітня по інфраструктурі Львова, були спрямовані путінськими армійцями на Івано-Франківську область, але в останній момент змінили напрямок. Про це заявив депутат Львівської міськради Андріан Гутник в ефірі Еспресо TV.

"Я думаю, що це було попередження для багатьох львів'ян та осіб спеціально переміщених, які зараз у Львові, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Можливо, Львів був розслаблений в цьому плані.

Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від Львівської Військової адміністрації поки немає, відомо, що візуально в Івано-Франківській області, коли долітали ракети, вони летіли в одному напрямку. На блокпостах є інформація, що бачили, як вони повернули в напрямку Львова.

Це були керовані ракети, що летіли в одному напрямку, повітряна тривога попереджала летять ракети в бік західної України, і вони були спрямовані в Івано-Франківськ, але в останній момент були повернуті в напрямку Львова", - повідомив він.

Гутник додав, що на під'їзді до Львова, коли вранці почалися вибухи, надходження поїздів до міста були припинені. Однак після скасування тривоги потяги продовжили рух до міста.

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