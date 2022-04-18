В недавно захваченном городе Кременная Луганской области российские военные открыли огонь по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться.

О страшном случае рассказал в своем Фейсбук глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты открыли огонь по машине с мирными жителями, которые пытались выехать из захваченного города.

«В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину! Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно выехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!», - обратился к местным жителям Гайдай.

Также стало известно, что местные медики не могут попасть к раненному жителю из-за того, что обстрелы пока не прекращаются.

Утром 18 апреля Гайдай сообщил о новых атаках оккупантов в Луганской области. В частности, стало известно, что противник всю ночь не прекращал артиллерийских обстрелов Кременной. В последствии оккупанты взяли город под контроль. Сейчас там продолжаются уличные бои. Эвакуация местных жителей пока невозможна. Гайдай подчеркнул, что помимо Попасной Кременная сейчас является самой горячей точкой в регионе.

Напомним, оккупанты атакуют Луганщину, куда им удалось прорваться.

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