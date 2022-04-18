Российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. Согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьёзному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение россии в других местах.
Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.
Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу россии к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. И это несмотря на заявления Министерства обороны россии от 24 февраля 2022 г. о том, что россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины.
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