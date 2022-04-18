Российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. Согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьёзному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение россии в других местах.

Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу россии к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. И это несмотря на заявления Министерства обороны россии от 24 февраля 2022 г. о том, что россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины.

Напомним, "Осколок перебил ему цепочку с крестиком": мать потеряла 13-летнего сына во время обстрела оккупантами.

Как сообщала Politeka, Оккупанты пошли в наступление на Запорожском направлении, ВСУ готовы ответить: "Мы ждали этого дня".

Также Politeka писала, что Оккупант выдал правду о низких зарплатах и нежелании воевать в армии рф: "Попрятались как мыши".