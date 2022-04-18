Президента рф владимира путина ждет незавидный конец после провала российской армии в войне против Украины.

Об этом рассказал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире проекта «Україна разом» на YouTube-канале «Україна 24».

По словам Авакова, результаты военной кампании россиян против Украины окончательно похоронили громкие заявления о «второй армии мира».

«Миф развалился. Мы увидели, что 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский утонул», - напомнил бывший глава МВД.

Он считает, что это может «торпедировать» российскую элиту изнутри. В результате путин окажется в опасности, ведь против него могут обернуться прикормленные им же чиновники и олигархи.

Аваков считает, что президента рф ждет печальный конец.

«Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем только, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо, или его утром найдут задушенным шелковым платком, или скажут, что он героически умер от какой-то болезни или где-то его интернируют, как было с Горбачевым. Или с ним будет то же, что с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает», - рассказал бывший министр.

Он подчеркнул, что сейчас Украина борется за цивилизованный мир в то время, как россия выступает на стороне зла.

Напомним, известная офицер ВСУ рассказала, для чего нужны переговоры с рф.

Как сообщала Politeka, президент Зеленский рассказал о вероятных гарантах безопасности для Украины.

Также Politeka писала, что последний прокурор Нюрнберга оценил вероятность наказать Путина.