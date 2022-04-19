Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.
«Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, Попасній. У ворога десятки втрат загиблими, наші бійці підбили безпілотник «Орлан-10», важку техніку. Тобто тримають позиції, але, звісно, вночі було суттєво збільшено і кількість атак, і обстрілів, і авіаудари наносились », – заявив Гайдай.
Також він в черговий раз закликав мешканців Луганщини терміново евакуюватись - часу на роздуми не залишилось. За його словами, в області залишилось близько 20% населення.
«Було десь 340 тисяч людей, зараз до 70 тисяч… Залишились саме ті люди, які все ж таки чомусь тримаються за своє майно. Ми вмовляємо їх, домовляємось, але ми ж не плутаємо – у нас евакуація, а не депортація. Депортація в орків», - підкреслив голова Луганськой ОВА.
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Також Гайдай повідомив, що бої за Кремінну тривали три доби, але тисячі жителів не втигли евакуюватись і тепер «у заручниках у росіян».
«Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці…», - попередив Гайдай.
Нагадаємо, ворог підтягує до Харкова нові ракетні дивізіони.
Також повідомлялося, що українські захисники ліквідували ще одного командира з рф.
Крім того Politeka.net писала, що ворог готує цинічну провокацію на Великдень.