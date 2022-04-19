Бійці ВСУ відбили наступ у Рубіжному та Попасній Луганської області, але ситуація важка.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

«Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, Попасній. У ворога десятки втрат загиблими, наші бійці підбили безпілотник «Орлан-10», важку техніку. Тобто тримають позиції, але, звісно, вночі було суттєво збільшено і кількість атак, і обстрілів, і авіаудари наносились », – заявив Гайдай.

Також він в черговий раз закликав мешканців Луганщини терміново евакуюватись - часу на роздуми не залишилось. За його словами, в області залишилось близько 20% населення.

«Було десь 340 тисяч людей, зараз до 70 тисяч… Залишились саме ті люди, які все ж таки чомусь тримаються за своє майно. Ми вмовляємо їх, домовляємось, але ми ж не плутаємо – у нас евакуація, а не депортація. Депортація в орків», - підкреслив голова Луганськой ОВА.

Також Гайдай повідомив, що бої за Кремінну тривали три доби, але тисячі жителів не втигли евакуюватись і тепер «у заручниках у росіян».

«Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці…», - попередив Гайдай.

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