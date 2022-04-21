Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.
За його словами, на лінії фронту відбито дев'ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійська система, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки і ворожий склад з боєприпасами.
Крім того підрозділи ППО збили одну крилату ракету і три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».
"Ворог намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної", - повідомив Гайдай.
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Також Гайдай розповів, що за останню добу окупанти зруйнували найбільше будинків у Рубіжному та Новодружеську.
"Непридатними для життя тут стали ще п'ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. Приміром, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно з гуманітарних вантажів. Я вже не кажу про господарські будівлі або автомобілі, загоряння яких відбувається по кілька разів на день...", - повідомив Сергій Гайдай.
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