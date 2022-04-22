Про це в інтерв'ю Фейгін Live заявив радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи заяву Путіна на зустрічі з Шойгу про недоцільність подальшого штурму промзони «Азовсталь».

"Вони не можуть взяти "Азовсталь" ... Не можуть... За минулу ніч вони зазнали дуже серйозних втрат, піхоту покришили. Друге - вони розуміють, що навіть якщо поставити завдання взяти "Азовсталь", вони покладуть там найголовніший і цінний ресурс – штурмову піхоту, яка може виконувати такий складний вид бойових дій, як штурм міських руїн. Їм доведеться втратити тисячі дві вбитими, перш ніж вони доб'ють останнього українського солдата", – заявив Арестович.

Радник глави ОП також зазначив, що бомбардування страшними тритонними бомбами, які тривали за різними даними від трьох до п'яти днів, також не допомогли окупантам взяти «Азовсталь».

Коментуючи брехню Шойгу щодо "взяття Маріуполя", Арестович зазначив, що дана заява зроблена "не чекаючи Великодня і 9 травня", щоб "радісно" перекинути війська на північ.

«А це означає, що у них не вистачає військ на півночі, а, значить, там справи погані», - упевнений Арестович.

Радник глави ОП запевнив, що оточити «Азовсталь» противник не зможе, так як йому для цього штурму необхідно в два, а то і в три рази більше військ.

"А їх немає. Вони, дурні, оголосили про взяття Маріуполя, а бої, при чому більш результативні для української сторони, тому що російських військ стало менше, продовжаться. І це означає, що загроза падіння Маріуполя оступила, бо військ не вистачить його доштурмувати. Вони будуть весь час отримувати по сопатці, кожен божий день, про це буде знати весь світ, а вони, дурні, вже оголосили про взяття Маріуполя", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, окупанти несуть великі втрати на Луганщині.

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