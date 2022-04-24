Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку.

Про це у Facebook написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.





«За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей. Бережіть життя своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А цивільним – вижити», – наголосив Кириленко.



Він закликав мешканців Донеччини, які мешкають у прифронтовій зоні, евакуюватися.

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