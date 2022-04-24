Окупанти намагаються влаштувати продовольчу кризу в Україні, вивозячи зерно на свою територію.

Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Не маючи можливості перемогти на полі бою орки вирішили згадати свої найяскравіші сторінки історії, взявши на олівець практику більшовиків. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, вороги почали вивозити зерно з окупованих територій до Криму.

"Згідно з повідомленням української омбудсменки Людмили Денисової, ворог вивозить в Кримський півострів зерно, викрадене в українських фермерів. Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть служити повідомлення жителів Севастополя, що кілька днів тому запрацював Морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - було зазначено в публікації.

Також повідомляється, що окрі дозволяють фермерам в Херсонській області сіяти зерно і соняшник. Але є умова, що 70% врожаю ті повинні віддати безкоштовно. Більшість фермерів такі умови не влаштовують.

"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - зазначено в публікації.

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