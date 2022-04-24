Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на свята орки продовжують обстрілювати Україну. Сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що окупанти запустили 9 ракет по Кременчуку, Полтавська область. Про це повідомив голова ОДА Дмитро Лунін.

"Вже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - повідомив голова ОДА.

За 40 хвилин до цього губернатор повідомляв про п'ять ракет:

"П'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюються. Всі подробиці пізніше. Тривога триває, не виходимо з укриттів".

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