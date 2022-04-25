Як пише Politeka.net, вночі окупанти влаштували ракетний обстріл об'єктів у Вінницькій області. Була пошкоджена транспортна інфраструктура поруч з містами Жмеринки та Козятина. Про це пише Вінницька обласна прокуратура.
"В результаті ворожого обстрілу попередньо 5 людей загинули, 18 поранені (інформація уточнюється!).
За вказаним фактом слідчими Управління СБ України у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч.3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків)", - було повідомлено в публікації.
Арестович розповів, коли Україна матиме явну перевагу над рашистами: "Не зможуть наступати"
Йде штурм прямо зараз, горять будинки: з'явилися фото і нові подробиці з Луганщини
Найсильніший обстріл за час вторгнення: ворог вдарив ракетами по Полтавщині, є дані про жертви та поранених
Є дані про вибухи: в російському Брянську палає нафтобаза, з'явилися кадри
"Дуже вразливі на полі бою": військовий експерт розповів, скільки триватиме наступ на Донбас
Нагадаємо, потрійна аварія сталася в Дніпрі: стало відомо про загиблого і пораненого
Також Politeka повідомляла, що в Міноборони показали, як під Києвом зачищають ліс від залишків бурятів
А ще Politeka повідомляла, що оформлення паспортів у Києві: ЦНАПи столиці змінили режим роботи