Вінницька обласна прокуратура повідомила інформацію про загиблих і поранених в результаті удару орків по об'єктах інфраструктури в області.

Як пише Politeka.net, вночі окупанти влаштували ракетний обстріл об'єктів у Вінницькій області. Була пошкоджена транспортна інфраструктура поруч з містами Жмеринки та Козятина. Про це пише Вінницька обласна прокуратура.

"В результаті ворожого обстрілу попередньо 5 людей загинули, 18 поранені (інформація уточнюється!).

За вказаним фактом слідчими Управління СБ України у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч.3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків)", - було повідомлено в публікації.

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