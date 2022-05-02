Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на Лиманському напрямку противник обстрілює підрозділи українських військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

Також повідомляється, що на Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної, посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

Крім того ворог розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Втім ворог зазнає значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, захисники України помітили скупчення ворожої техніки і відправили на "концерт Кобзона".

Також Politeka.net повідомляла, що Нацгвардія з вогником зустріла ворога, який йшов на завдання.

Крім того Politeka.net писала про те, чи можлива загальня мобілізація в рф.