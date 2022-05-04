У страшній ДТП в Рівненській області, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, з 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб.

"Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий, водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 загиблих. Трагедія сталася 3 травня на трасі Київ-Чоп.

Додамо, раніше стало відомо про важке ДТП, в результаті якого вагітна дівчина втратила дитину. Трагедія сталася в Києві біля станції метро Бориспільська.

Там Audi на великій швидкості влетів у легковий автомобіль ВАЗ, в якому знаходилося молоде подружжя і два їх друга.

В результаті аварії дівчина, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, втратила дитину і зараз знаходиться в комі в столичній лікарні, де медики продовжують боротися за її життя.

Нагадаємо, також повідомлялося, що у Києві BMW збило жінку з дитячим візком.

Крім того Politeka.net писала, що стала відома країна, яка знала, що Путін нападе на Україну.

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