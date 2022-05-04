Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, з 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 осіб.
"Вижив, але у важкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий, водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - повідомив Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 загиблих. Трагедія сталася 3 травня на трасі Київ-Чоп.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
Колаборантів спіймали під Бучею: ділилися інформацією про сусідів і допомагали з житлом
У армії рф є три проблеми: Пентагон розкрив, чому окупанти не добилися істотного успіху в Україні
Спробує відмовитися від "спецоперації": у CNN розкрили можливі плани Путіна на 9 травня
"Є ознаки": Арестович повідомив, що росія готує для України "зерг раш"
Додамо, раніше стало відомо про важке ДТП, в результаті якого вагітна дівчина втратила дитину. Трагедія сталася в Києві біля станції метро Бориспільська.
Там Audi на великій швидкості влетів у легковий автомобіль ВАЗ, в якому знаходилося молоде подружжя і два їх друга.
В результаті аварії дівчина, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, втратила дитину і зараз знаходиться в комі в столичній лікарні, де медики продовжують боротися за її життя.
Нагадаємо, також повідомлялося, що у Києві BMW збило жінку з дитячим візком.
Крім того Politeka.net писала, що стала відома країна, яка знала, що Путін нападе на Україну.
Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, на які компроміси Україна не піде.