На Буковині гендиректор лікарні привласнив 5 карет швидкої, надані як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора.

За даними слідства, посадовець лікарні використовував надану на потреби ЗСУ та закладам охорони здоров’я гуманітарну допомогу – 5 карет швидкої – для особистого збагачення.

Після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

Правоохоронці задокументували отримання ним хабаря у 16 тисяч гривень.

Слідство встановлює причетних до розкрадання гуманітарної допомоги осіб.

Нагадаємо, Україна зможе подолати дефіцит палива, але радіти рано - що буде з цінами.

Також повідомлялось, що українські бібліотеки позбудуться російської літератури - що потрапило до чорного списку.

Крім того Politeka.net писала, що після трагедіі на трасі Київ-Чоп на українських дорогах відбудуться зміни.