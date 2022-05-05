Після трагічної автокатастрофи на Рівненщині в МВС прийняли рішення про деякі зміни на дорогах.

В Україні вже найближчими днями відновлять роботу камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Таке рішення було прийнято після трагічної дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині, в якій загинули 26 людей.

"Через кілька днів ми вже запустимо камери автоматичної фіксації перевищення швидкості, тому, що це одна з найбільших причин ДТП, які відбуваються і які призводять до загибелі і травмування багатьох людей", – заявив глава МВС Денис Монастирський.

Нагадаємо, моторошна автокатастрофа, яку називають наймасштабнішою за кількістю жертв в історії Рівненської області, трапилася 4 травня на трасі Київ-Чоп. В результаті зіткнення мікроавтобуса, бензовоза і пасажирського автобуса, і подальшого сильного загоряння загинули 26 людей, ще 12 отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

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