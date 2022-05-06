У районі російських Бєлгорода і Курська з настанням вечора знову неспокійно.

Жителі російських міст, розташованих недалеко від українського кордону, діляться в соцмережах кадрами нових подій. Так, жителі Бєлгорода ввечері 6 травня повідомляли про те, що чули в місті вибухи. Це підтверджують і місцеві ЗМІ. Втім, російські журналісти писали про "звуки, схожі на вибухи" і "хлопки".

У місцевих соцмережах люди ділилися кадрами, на яких в небі над містом можна було побачити літак, а також були чутні кілька вибухів. Також на кадрах виднілися стовпи диму в декількох місцях.

"Білгород. Вечоріє", "молилися ви на ніч, білгородчани?", "Брянськ знову обстрілює Білгород. Це точно громадянська війна", "ближче до вечора в російському Бєлгороді помітили відразу кілька стовпів диму після "хлопків", - коментують кадри українці.

Також неспокійно і в районі Курська. У мережі з'явилися кадри сильної пожежі. Повідомлялося, що він розгорівся в селі Михайлово, Курського району, розташованого в безпосередній близькості від самого Курська.

[img desc=""]700116[/img

В с. Михайлово, Курского района, сильный пожар. Снято с соседнего села, на заднем плане виден МегаГринн в г. Курск 👻🔥 pic.twitter.com/3QFDm5KkAQ — Loreen_Kr🌅🌻🇺🇦 (@Loreen1_12) May 6, 2022

Нагадаємо, загроза висадки десанту рф в Одесі, чи підуть окупанти на штурм.

Як повідомляла Politeka, експерт назвав слабке місце армії рф, якого немає в ЗСУ.

Також Politeka писала, що українські ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Харківщині.