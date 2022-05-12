В аеропорту китайського міста Чунцин пасажирський літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги під час зльоту і загорівся.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ, на момент катастрофи на борту перебували 113 пасажирів і 9 членів екіпажу.

В результаті постраждали понад 40 осіб і були госпіталізовані. Про загиблих не повідомляється.

#BREAKING A #Tibet Airlines flight from #Chongqing to #Lhasa ran off the runway, spitting fire and spewing black smoke at Chongqing Jiangbei International Airport. pic.twitter.com/zEScEdMWzq — Ifeng News (@IFENG__official) May 12, 2022

Кадри катастрофи вже з'явилися в мережі. На них можна побачити, як вогонь буквально охопив літак, що лежить за межами злітно-посадкової смуги.

#Breaking A plane skidded off a runway and caught fire while taking off in southwest #China's #Chongqing Municipality on Thursday. The number of casualties remains unknown. pic.twitter.com/PrVuaMKht8 — China Takeaway (@China24Official) May 12, 2022

Нагадаємо, в березні поточного року в Китаї зазнав аварії літак, на борту якого було 132 пасажири і 9 членів екіпажу. Літак впав у гірській місцевості в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району.

В результаті аварії всі люди, що знаходилися на борту, загинули.

Також повідомлялося, що у рф вигорає дотла природний заповідник, гасити пожежу нікому.

Крім того Politeka.net писала про сильну пожежу в готелі Києва.

У цей момент в будівлі готелю знаходилися десятки людей.

За даними пожежних рятувальників, горіли 2 і 3 поверхи 3-поверхової будівлі з поширенням полум'я на покрівлю і 1 поверх.