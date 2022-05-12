Як повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ, на момент катастрофи на борту перебували 113 пасажирів і 9 членів екіпажу.
В результаті постраждали понад 40 осіб і були госпіталізовані. Про загиблих не повідомляється.
Кадри катастрофи вже з'явилися в мережі. На них можна побачити, як вогонь буквально охопив літак, що лежить за межами злітно-посадкової смуги.
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Нагадаємо, в березні поточного року в Китаї зазнав аварії літак, на борту якого було 132 пасажири і 9 членів екіпажу. Літак впав у гірській місцевості в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району.
В результаті аварії всі люди, що знаходилися на борту, загинули.
Також повідомлялося, що у рф вигорає дотла природний заповідник, гасити пожежу нікому.
Крім того Politeka.net писала про сильну пожежу в готелі Києва.
У цей момент в будівлі готелю знаходилися десятки людей.
За даними пожежних рятувальників, горіли 2 і 3 поверхи 3-поверхової будівлі з поширенням полум'я на покрівлю і 1 поверх.