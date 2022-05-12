У ДСНС розповіли подробиці Вогняної НП у багатостраждальному столичному кінотеатрі»Тампере".

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися кадри пожежі у Солом'янському районі столиці. За словами очевидців, горіла будівля кінотеатру "Тампере", який був побудований ще в 1967 році.

В ДСНС повідомили, що повідомлення про пожежу надійшло 11 травня о 23:50.

«Загорілося в 3-поверховому недіючому кінотеатрі, в приміщенні глядацького залу на 1 поверсі з поширенням на 2-й і 3-й поверхи. 12 травня о 00:54 пожежу на площі 350 кв.м локалізували, о 01: 54 – ліквідували», - повідомили пожежні рятувальники.

Для гасіння залучалося 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Причина пожежі встановлюється, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо також, що з червня 2014 року прокуратура Києва почала розслідування справи за фактом відчуження кінотеатру за ч.5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата, заволодіння майном, зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 367 КК (службова недбалість). 15 Серпня 2018 року Солом'янський райсуд прийняв рішення накласти арешт на кінотеатр.

Також Politeka.net писала, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП в будівлі знаходилися десятки людей.

Крім того Politeka.net повідомляла, що у рф вигорає дотла природний заповідник, гасити пожежу нікому.

Більш того, почастішали пожежі на військових об'єктах. Так, 12 травня спалахнула пожежа у військовій частині Хабаровського краю.