Напомним, ранее в Сети появились кадры пожара в Соломенском районе столицы. По словам очевидцев, горело здание кинотеатра «Тампере», который был построен еще в 1967 году.
В ГСЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило 11 мая в 23:50.
«Загорелось в 3-этажном недействующем кинотеатре, в помещении зрительного зала на 1 этаже с распространением на 2-й и 3-й этажи. 12 мая в 00:54 пожар на площади 350 кв. м локализовали, в 01:54 – ликвидировали», - сообщили пожарные спасатели.
Для тушения привлекалось 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.
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Напомним также, что с июня 2014 года прокуратура Киева начала расследование дела по факту отчуждения кинотеатра по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата, завладение имуществом, злоупотребление служебным положением) и ч.1 ст.367 УК (служебная халатность). 15 августа 2018 Соломенский райсуд принял решение наложить арест на кинотеатр.
Также Politeka.net писала, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому.
Более того, участились пожары на военных объектах. Так, 12 мая вспыхнул пожар в военной части в Хабаровском крае.