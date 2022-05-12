Напомним, ранее в Сети появились кадры пожара в Соломенском районе столицы. По словам очевидцев, горело здание кинотеатра «Тампере», который был построен еще в 1967 году.

В ГСЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило 11 мая в 23:50.

«Загорелось в 3-этажном недействующем кинотеатре, в помещении зрительного зала на 1 этаже с распространением на 2-й и 3-й этажи. 12 мая в 00:54 пожар на площади 350 кв. м локализовали, в 01:54 – ликвидировали», - сообщили пожарные спасатели.

Для тушения привлекалось 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.

Напомним также, что с июня 2014 года прокуратура Киева начала расследование дела по факту отчуждения кинотеатра по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата, завладение имуществом, злоупотребление служебным положением) и ч.1 ст.367 УК (служебная халатность). 15 августа 2018 Соломенский райсуд принял решение наложить арест на кинотеатр.

Также Politeka.net писала, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому.

Более того, участились пожары на военных объектах. Так, 12 мая вспыхнул пожар в военной части в Хабаровском крае.