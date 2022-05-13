Ворог вже може обстрілювати "дорогу життя", що веде від Бахмута в напрямку Сєвєродонецька, Лисичанська і є єдиним джерелом постачання в Сєвєродонецьку-Лисичанську агломерацію.

Про це в інтерв'ю «НВ» повідомив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. За його словами, саме на Луганщині зараз найбільш небезпечна ділянка фронту для українських бійців.

"Попасну взяли. На це росіяни втратили кілька тижнів, але все ж. І щось незрозуміле відбувається в Білогорівці - то понтони знищені, то знову працюють. Від Попасної до Білогорівки — кілька десятків кілометрів (30 або 40). Росіяни вже можуть обстрілювати, як говорив Гайдай, «дорогу життя»", - зазначив Михайлов.

За його словами, якщо росіянам вдасться замкнути це кільце, це буде для них маленька перемога.

"Але це не порівняти з тим, що вони намагалися зробити — оточити весь Донбас і все угруповання української ООС. Ми вважаємо, що це не вдасться, але вони можуть якось намагатися оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і влаштувати там другий Маріуполь",-попередив дослідник.

Нагадаємо, за повідомленням голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, армія рф не втрачає намірів і намагається побудувати переправу через річку Сіверський Донець, а ЗСУ їх успішно накривають.

"П'ять росіяни намагалися побудувати переправу в селі Білогорівці", - заявив Гайдай.

Раніше радник глави ВП Олексій Арестович зазначив, що це хоч і маленька, але своя «Чорнобаївка» для окупантів в Луганській області.

Нагадаємо, в українській військовій розвідці пояснили, чим є небезпечною окупація острова Зміїний.

Також Politeka.net писала, що Арестович зізнався українцям, що від них ховав увесь цей час.

Крім того Politeka.net повідомляла, що ворог стягує в прикордонні райони артилерію - в Генштабі назвали область, куди полетять снаряди.