Бійці "Азовсталі" нещодавно заявили, що є можливість військовим способом деблакувати Маріуполь.
Військовий експерт Агіль Рустамзаде оцінив таку можливість.
"Людина, яка перебуває в "Азовсталі", не може знати ситуацію на фронті. Не може знати, які є сили вільні у Генштабу та України. Ця людина, на жаль, позбавлена інформації.
Паралельно з цим росЗМІ афішують і глузують над заявами людей, які роблять це в інтернеті і газетах. Краще б ці люди використовували офіційні канали. Але з іншого боку я не можу їх судити. Тому що 79 днів кошмару - це не кожна людина витерпить. Вони герої, але така ситуація...
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Йдеться про тривалість боїв, про напруження і загрозу життю. Але треба зрозуміти, що на Донбасі напруження боїв і загрози для життя більше. Той фактор, що ці люди тривалий час в такому кошмарі - це важка історія", - міркує Рустамзаде.
Зазначимо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим шляхом поки неможливо.
Нагадавши, Україна входить у нову фазу війни: міністр Резніков попередив, якою вона буде.
Також Politeka.net писала, що Зеленський назвав ім'я президента, який пропонував йому поступитися суверенітетом України.
Крім того Politeka.net повідомляла, що ворог стягує в прикордонні райони артилерію - в Генштабі назвали область, куди полетять снаряди.