В окупованому російськими загарбниками Мелітополі прогримів вибух, після чого почалася перестрілка.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення телеграм-каналу Збройних сил України, вибух прогримів в районі будівлі колишньої райдержадміністрації та зеленої поліклініки, де розміщена "комендатура" ЗС РФ.

"Підірвали дві гранати і почалася перестрілка", - повідомили в ЗСУ.

За даними місцевих журналістів, автоматні черги відбувалися і в районі вулиці Шмідта, а навколо штабу окупаційних військ перекрили дорогу.

Додамо, раніше стало відомо, що в Мелітополі українські партизани вбили російських військових високого рангу. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. 17 травня протягом усього дня окупанти проводили посилені перевірки приватного транспорту в пошуках партизанів.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що в Мелітополі партизани "утилізували" вже понад 100 окупантів

"За даними розвідки, підтверджено знищення 100 окупантів. Окупанти намагаються знайти хоч когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь", - розповідав Федоров наприкінці квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти налякані "партизанщиною" і вже починають вивчати українську мову.

Також Politeka.net писала, що ворог веде наступ одразу у п'яти напрямках.

Крім того повідомлялось, що західноєвропейські політики почали турбуватися щодо того, що Україна дійсно може перемогти у війні проти Путіна.