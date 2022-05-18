Найбільша з початку року пожежа розбушувалася в Чорнобильській зоні, рятувальники попередили про небезпеку.

У Чорнобильській зоні відчуження розбушувалася велика пожежа. Найбільші масштаби загоряння зафіксовані в Опачицькому лісництві. Про це повідомляє Державне агентство України з управління Зоною відчуження в соціальній мережі Facebook.

"На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом понад 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Там зазначають, що гасіння лісу ускладнене поривами вітру, а також обмеженими ресурсами – багато техніки і палива розікрали окупанти. Крім того, пожежники побоюються розриву російських мін, які залишили в чорнобильських лісах російські солдати. Однак у Держагентстві підкреслили, що поки радіаційний стан території в межах контрольних рівнів.

Також у відомстві заявили, що дим від пожеж в Чорнобильській зоні може поширюватися в бік Вишгорода і Києва. Тому жителів просять щільно закривати вікна в квартирах і будинках.

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