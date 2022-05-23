Про це, як пише Politeka.net, повідомив народний депутат і колишній директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов, говорячи про ситуацію в Авдіївці.
Як повідомили Магомедову жителі Авдіївки - "Зараз один з найстрашніших обстрілів міста з 2014 року".
"Авдіївка - це пекло. Місто руйнується. Село "Хімік" і стара частина під масштабними обстрілами "визволителів". Багато руйнувань багатоповерхівки та приватного сектору. Лісові пожежі по всьому місту. Горить опорна школа, відкрита після ремонту цього навчального року. Є деякі жертви", - повідомив Магомедов.
Гасити пожежі у рятувальників немає можливості, обстріли не припиняються.
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"Авдіївку стирають з лиця землі..." ,- додав Магомедов.
Додамо, раніше повідомлялося, що страшну долю Маріуполя розділило ще одне місто – Рубіжне Луганської області. У дворах, за словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, кладовище, а житлові будинки, в яких проживали понад 60 тисяч осіб, лежать в руїнах.
Нагадаємо, окупанти вигадали, кого ще можна притягнути на фронт.
Також повідомлялося, що українців попередили - війна навряд чи закінчиться до осені.
Також Politeka.net писала, що в Пентагоні розповіли, як змінилася тактика окупантів.