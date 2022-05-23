Після ракетного удару окупантів по військовій частині в Десні Черніговської області під уламками виявлено десятки тіл загиблих.

Про це, як пише Politeka.net, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі:

«Сьогодні ми закінчили роботи у Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих».

У день обстрілу, 17 травня, повідомлялося про 8 загиблих та 17 поранених.

Додамо, що раніше Зеленський натякнув, що петиція із закликом дозволити чоловікам призовного віку покидати країну під час війни не буде схвалена. Президент підкреслив, що петицію треба адресувати не йому, а батькам воїнів, які загинули в битвах із російськими окупантами.

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене ця петиція, чи може до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб можуть гинути на найбільш складному напрямі на сході нашої держави", – заявив президент.

Такж Зеленський підкреслював, що війна триває, і українцям ще треба битися і йти до перемоги.

«Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні. Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть», - говорив Зеленський 21 травня у своєму традиційному зверненні до українців.

Нагадаємо, окупанти відбили у ВСУ нещодавно звільнене село та готуються завершити оточення.

Також повідомлялось, що Київський суд виніс вирок російському солдату-окупанту Шишимарину вирок.

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