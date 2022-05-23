После ракетного удара оккупантов по воинской части в Десне Черниговской области под обломками обнаружены десятки тел погибших.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе:

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружено 87 жертв. 87 убитых".

В день обстрела, 17 мая, сообщалось о 8 погибших и 17 раненых.

Добавим, что ранее Зеленский намекнул, что петиция с призывом разрешить мужчинам призывного возраста покидать страну во время войны не будет одобрена. Президент подчеркнул, что петицию надо адресовать не ему, а родителям воинов, погибших в боях с российскими оккупантами.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", – заявил президент.

Также Зеленский подчеркивал, что война продолжается, и украинцам еще надо драться и идти к победе.

"Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет. Ежедневно украинцы гибнут за нашу независимость. И каждый и каждая из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Тем, чем могут. Так, как могут», - говорил Зеленский 21 мая в своем традиционном обращении к украинцам.