Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.
Повідомляється, що найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.
«На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області», - повідомляють у Генштабі.
На Сєверодонецькому напрямку противник за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка. На Слов’янському підрозділи ворога готуються до відновлення наступу – агресор розгорнув у південній частині міста Ізюма додаткові підрозділи ствольної артилерії.
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Тим часом на Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
За даними Генштаба ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка, а на Запорізькому окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське.
На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.
Додамо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що росіяни готуються наступати у бік Запоріжжя, для чого сконцентрували сили у Василівці.
Він зазначив, що російські війська у Василівці посилені трьома батальйонно-тактичними групами і тепер солдатів РФ у місті більше, ніж місцевих жителів.
Нагадаємо, екс-міністр Павло Клімкін попередив, на що Путін може умовити Лукашенка.
Також повідомлялося, що на Путіна було скоєно замах.
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