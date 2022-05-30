Подробиці, як пише Politeka.net, передає радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий.

22-е або 1-е в новому сезоні ураження складу б/п", - повідомив Арестович.

За словами представника ОП, детонація тривала не менше години.

"Український сокіл падає на жертву невідворотно", - додав Арестович.

У коментарях користувачі соцмереж захоплюються новими успіхами ЗСУ та висловлюють надію на швидке звільнення Херсонщини.

"Прекрасні новини з ранку", "Який цікавий серіал", "А можна вже їх усіх там зібрати і зробити бах? Бо вже набридли нам в Миколаєві і Херсоні», "Життя нічому їх не вчить", «Дуже приємні новини", - пишуть в коментарях українці.

Нагадаємо, росіяни вийшли на околиці Сєвєродонецька, йдуть важкі бої.

Також повідомлялося, що окупанти закріплюються на Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках.

Також повідомлялося, що контрнаступ українських військових на Херсонщині зриває плани РФ на південному напрямку.