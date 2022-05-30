Потужний вибух прогримів сьогодні, 30 травня, в окупованому Мелітополі в районі ТЦ «Квартал».

Там, за даними місцевих ЗМІ знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового "губернатора" і зрадника України Євгена Балицького.

"Російські загарбники неабияк перелякалися. У місті вулицями їздить військова техніка, виють сирени. Як повідомляють мелітопольці, оточена центральна площа", - пише місцеве видання РИА-Мелітополь про паніку окупантів.

У розпорядженні редакції опинилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. Є інформація, що травми отримала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора - зрадника Євгена Балицького.

За деякими даними, поранення отримали дві жінки і молодий чоловік.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи попередню інформацію про те, що сам Балицький вижив, висловив упевненість, що це ненадовго.

"Жень, не виживеш. Все одно здохнеш, як остання колаборантська собака. Хоча я сподіваюся, що ми зможемо тебе взяти в полон. Посадимо в клітку посеред Запоріжжя і табличку повісимо про те, що ти губернатор. Буде весело і цікаво», - звернувся Гончаренко до зрадника.

Раніше законний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі міста висловлюють чітку проукраїнську позицію. У перші тижні окупації це були багатотисячні мітинги, зараз - партизанський рух.

За його словами, рашисти намагаються почати процес виготовлення російських паспортів, але співробітники ЦНАПу відмовилися співпрацювати з окупантами.

Нагадаємо, росіяни вийшли на околиці Сєвєродонецька, йдуть важкі бої.

Також повідомлялося, що окупанти закріплюються на Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках.

Також повідомлялося, що контрнаступ українських військових на Херсонщині зриває плани РФ на південному напрямку.