За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк, 4 артилерійських системи, 5 бойових броньованих машин та два ворожих авто.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території рф.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу.

Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник веде обстріли підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на встановленні контролю над Сєверодонецьком.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі Лимана, але зазнав втрат і відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в районах Сєвєродонецьк та Тошківка, йдуть бої.

На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.

Крім того в Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом попередньої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах противника на території Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини.

Нагадаємо, Подоляк чесно відповів, чи може Київ піти на поступки Росії.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ отримали нові снаряди і тут же пустили їх у справу, розкритий "улов".

Також Politeka писала, що темп бойових дій змінився - Арестович розкрив терміни перемоги.