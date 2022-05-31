Темпи військових дій в Україні змінилися, а наша країна вже здобула важливу перемогу.

Про ситуацію на фронті розповів у бесіді з Марком Фейгіним радник глави офісу президента Олексій Арестович. Він вважає, що Україна вже здобула одну перемогу, проте закінчення війни ще доведеться почекати.

"Я хочу, щоб зрозуміли дуже важливу річ. "Спецоперацію" ми вже перемогли російську. А війну ще належить перемогти. І вона буде довгою. Кілька місяців як мінімум", - заявив Арестович.

Він підкреслив, що зараз на фронті змінилися як темпи, так і способи війни.

Для остаточної перемоги Україна повинна здобути перевагу на чотирьох окремих фронтах: військовому, дипломатичному, інформаційному, економічному.

"Це вже не "хто більше зіб'є літаків" або "Хто розіб'є повітряний десант". Це про те, хто виграє на дипломатичних майданчиках, на санкційних майданчиках, хто виграє в інформаційній протидії із Заходом і так далі", - уточнив радник глави ОП.

Він також закликав не забувати про те, що Росія володіє великими можливостями, в тому числі і у фінансовому відношенні.

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