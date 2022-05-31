Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что на Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории рф.
На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления.
Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии соприкосновения. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на установлении контроля над Северодонецком.
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На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе Лимана, но понес потери и отошел.
На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в районах Северодонецк и Тошковка, идут бои.
На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и пополнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.
Кроме того в Генштабе ВСУ сообщают, что в течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных Сил нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковщины, Донбасса, Луганщины и Херсонщины.
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Как сообщала Politeka, ВСУ получили новые снаряды и тут же пустили их в дело, раскрыт "улов".
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