Украинские защитники получили новые снаряды и тут же нашли им правильное применение на фронте.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, до этого у украинских военных возникла проблема с боеприпасами.

«Неделю сидели без ничего, не имели возможности отстреляться», - рассказал Арестович.

Однако, по его словам, накануне эта проблема решилась: ВСУ получили новые снаряды и тут же пустили их в ход на фронте.

«Снаряды подвезли. Где-то неделю у нас была большая проблема: не поступало сведений об удачных накрытиях групповых стационарных целей в российском тылу. Вчерашние и сегодняшние сутки – это просто море разливанное: накрыли командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи российских войск в Лимане – причем это уничтожение дотла, накрыто две колонны в Херсонской области, накрыты российские танки Т-62 – целый эшелон в Херсонской области, и еще в Донецке куда-то хорошо попали. Прямо как в старые-добрые времена», - рассказал Арестович.

Он добавил, что когда Украина получит новые артиллерийские системы противнику станет еще «веселее».

Напомним, Зеленский высказал Евросоюзу, в чем его проблема.

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