Невідомий чоловік влаштував стрілянину в лікарні Святого Франциска в місті Талса в Оклахомі.

Як пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ, за словами заступника начальника поліції міста, стрілянину влаштував темношкірий чоловік середніх років, озброєний гвинтівкою і пістолетом.

Стрілка ліквідували.

BREAKING 🇺🇲 : Footage shows Police and ATF responding to a active shooting in the Tulsa St. Francis hospital facility after the Gunmen open fire on Multiple people#USA #Oklahoma #WarrenClinic pic.twitter.com/bsManpFrGh — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) June 2, 2022

На даний момент відомо про чотирьох загиблих і кількох поранених. У соцмережах вже з'явилися кадри з місця атаки.

Un homme armé tue quatre personnes dans un centre médical de l’Oklahoma, selon la police #Oklahoma https://t.co/mAbxoZ0ZPN pic.twitter.com/29IWzNRH8A — 24H Sante (@24sante_fr) June 2, 2022

At least three people were shot dead after a hospital campus shooting in #Tulsa, the second largest city of #US state #Oklahoma, authorities said.https://t.co/C5ZLzkVVuG — Telangana Today (@TelanganaToday) June 2, 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в початковій школі в Техасі, в результаті якої загинули 19 дітей і 2 дорослих. Ще 13 дітей перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Згодом також стало відомо про смерть чоловіка однієї із загиблих вчительок, який помер наступного дня після трагедії.

Ірма Гарсія викладала в школі протягом 23 років. У пари залишилося четверо дітей - дві дівчинки і два хлопчики у віці від 12 до 23 років. Офіційна причина смерті Джо Гарсія поки не називається, але родичі переконані, що у нього не витримало серце.

Нападником виявився 18–річний учень школи Сальвадор Рамос - він був убитий поліцейським. Перш ніж влаштувати стрілянину в школі хлопець вбив свою бабусю.

Також повідомлялося, що потужний ураган обрушився на місто, є жертви і десятки постраждалих.

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