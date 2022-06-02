Як пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ, за словами заступника начальника поліції міста, стрілянину влаштував темношкірий чоловік середніх років, озброєний гвинтівкою і пістолетом.
Стрілка ліквідували.
На даний момент відомо про чотирьох загиблих і кількох поранених. У соцмережах вже з'явилися кадри з місця атаки.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в початковій школі в Техасі, в результаті якої загинули 19 дітей і 2 дорослих. Ще 13 дітей перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Згодом також стало відомо про смерть чоловіка однієї із загиблих вчительок, який помер наступного дня після трагедії.
Ірма Гарсія викладала в школі протягом 23 років. У пари залишилося четверо дітей - дві дівчинки і два хлопчики у віці від 12 до 23 років. Офіційна причина смерті Джо Гарсія поки не називається, але родичі переконані, що у нього не витримало серце.
Нападником виявився 18–річний учень школи Сальвадор Рамос - він був убитий поліцейським. Перш ніж влаштувати стрілянину в школі хлопець вбив свою бабусю.
Також повідомлялося, що потужний ураган обрушився на місто, є жертви і десятки постраждалих.
Крім того Politeka.net писала про нову вогняну НП в українському готелі: людей рятували через вікна.