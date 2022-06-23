В городе Электроугли Московской области рф горит цех с лакокрасочными изделиями. Пожар распространился на площади 2,4 тысячи м².

Как пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ и сообщения в соцсетях, очевидцы говорят также о звуках взрывов.

В результате пожара уже обрушилась крыша, объявлен второй ранг сложности.

В подмосковных Электроуглях полыхает цех с лакокрасочными изделиями.

Площадь возгорания составляет 2,4 тыс. кв. метров, обрушилась крыша, слышны взрывы.

Наш ответ на уход Тиккуриллы с рынка РФ! 💪🇷🇺 pic.twitter.com/SJ3m6jqwch — 🇺🇦💪Андрей74 (ЭМБАРГО на путинские 🛢️ и газ!!!) (@andersen7474) June 23, 2022

Черній столб дыма виден издалека.

В Подмосковье в Электроуглях горит цех с лакокрасочными изделиями pic.twitter.com/B1F4MbU4eC — Актуальная Россия (@RussiaActually) June 23, 2022

Тем временем в Бурятии и Забайкальском крае возникли проблемы с электричеством из-за аварии на Гусиноозёрской ГРЭС.

На опубликованных кадрах также можно увидеть огромный столб черного дыма. Жители Улан-Удэ сообщали, что в центре города парализовало движение трамваев, погасли все светофоры и образовались огромные пробки.

Напомним, на российский курорт обрушился водяной смерч. Стихия ворвалась на берег и разрушила кафе.

Также сообщалось, что в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

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