Как пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ и сообщения в соцсетях, очевидцы говорят также о звуках взрывов.
В результате пожара уже обрушилась крыша, объявлен второй ранг сложности.
Черній столб дыма виден издалека.
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Тем временем в Бурятии и Забайкальском крае возникли проблемы с электричеством из-за аварии на Гусиноозёрской ГРЭС.
На опубликованных кадрах также можно увидеть огромный столб черного дыма. Жители Улан-Удэ сообщали, что в центре города парализовало движение трамваев, погасли все светофоры и образовались огромные пробки.
Напомним, на российский курорт обрушился водяной смерч. Стихия ворвалась на берег и разрушила кафе.
Также сообщалось, что в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того Politeka.net писала о неожиданной смерти солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова.