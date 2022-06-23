Как сообщают российские СМИ, певец скончался от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице.

По другим данным, Шатунов умер в карете «скорой» помощию По словам директора певца, у него диагностировали обширный инфаркт.

На странице Шатунова в инстаграм информация о его кончине пока отсутсвует и последний пост датирован двумя днями назад.

Юрия Шатунова называли одним из самых популярных российских исполнителей в советское время. К самым известным песням артиста относят «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь».

В последние годы артист проживал в Германии.

Кроме того несколько лет Шатунов воевал с Андреем Разиным за права на песни «Ласкового мая». На днях суд разрешил музыканту исполнять легендарные хиты группы на своих концертах. Недовольный таким решением продюсер намеревался его обжаловать.

Напомним, ранее стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса - артисту было 45.

Также сообщалось, Аллу Пугачеву и Галкина, которые уехали из россии, готовятся лишить всего.

Кроме того Politeka.net писала, что Андрей Данилко честно ответил, почему у него до сих пор нет жены и детей.