На Прикарпатті працівники Міграційної служби області виявили 46-річного громадянина росії, який є у санкційному списку РНБО.

Про це йдеться у повідомленні Міграційної служби Івано-Франківської області.

Цей громадянин рф є обвинуваченим у вчиненні низки злочинів насильницького та майнового характеру на території України і, за інформацією правоохоронців, вважається суб’єктом злочинного впливу.

Його подальше перебування в Україні може мати негативний вплив на публічний порядок і загрожувати інтересам забезпечення національної безпеки України, тим паче в умовах збройної агресії рф.

Працівники Міграційної служби з’ясували, що чоловік в’їхав до України наприкінці 2017 року. Тут він отримав посвідку на тимчасове проживання на підставі шлюбу з українкою. У зазначений термін росіянин не покинув межі України, мешкав в одному з регіонів України з недійсним паспортом.

На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Його помістили у спеціалізованому закладі для тимчасового перебування іноземців. Працівники Міграційної служби готують позовну вимогу про примусове видворення росіянина з України.

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