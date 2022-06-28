У Лисичанську Російські орки обстріляли з РСЗВ "Ураган" натовп мирних людей, які набирали воду від підвезеної цистерни. Щонайменше вісім загиблих і понад 20 поранених. Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вісім лисичан загинули, 21 людина доставлена в лікарню, з них п'ятеро, після отримання медичної допомоги, залишилися в Лисичанську. 16 городян евакуйовані в лікарні в інші регіони. Серед загиблих-хлопець 2007 року народження. Серед поранених-хлопець 2008 року народження", - повідомив Гайдай.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Північну Салтівку в Харкові. Подробиці події розповів глава Харківської ОВВА Олег Синегубов. Російські снаряди потрапили по дворах житлових будинків і вулицях. В результаті обстрілу постраждала виключно цивільна інфраструктура з мирними жителями. За даними Синьогубова, загинули 4 людини. Ще 19 постраждали, з них 4 дитини. При цьому наголошується, що це не остаточні дані: постраждалих може бути більше.

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