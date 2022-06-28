Стала відома нова цифра жертв удару росіян по великому торговому центру в Кременчуці Полтавської області.

Як повідомляє Politeka.net зі посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна, загинули 18 людей.

"Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - повідомив Лунін.

Також відомо, що за медичною допомогою звернулися 59 осіб, 25 з них були госпіталізовані.

Тим часом одним з тих, хто прокоментував трагедію став президент Франції Еммануель Макрон.

"Бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів перед обличчям такої підлості", - написав Президент Франції в Twitter.

Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

У своєму повідомленні Макрон зазначив, що "російський народ повинен бачити правду" і розмістив відео наслідків бомбардування ТРЦ.

Раніше стало відомо, що камери спостереження в Кременчуці зняли удар двома ракетами х-22 по мирному місту.

"Удар по ТРЦ в Кременчуці Росія завдала ракетою х-22, випущеною з далекого бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська", - повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Гнат.

Нагадаємо, удар було нанесено вдень 27 червня.

Також повідомлялось, що телеведуча 1+1 Алла Мазур закликала світ відреагувати на трагедію.

У свою чергу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що окупанти отримають потужну відповідь.