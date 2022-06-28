Як повідомляє Politeka.net зі посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна, загинули 18 людей.
"Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - повідомив Лунін.
Також відомо, що за медичною допомогою звернулися 59 осіб, 25 з них були госпіталізовані.
Тим часом одним з тих, хто прокоментував трагедію став президент Франції Еммануель Макрон.
"Бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів перед обличчям такої підлості", - написав Президент Франції в Twitter.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчузі: мер повідомив перші деталі трагедії
Білоруський фронт: у МВС України оцінили реальність вторгнення армії Лукашенка
Солдати рф посилили інтенсивність обстрілів, знищивши населені пункти: карта і нові дані з фронту
"Улюбленець путіна": українців попередили про небезпеку на Півдні через призначення рф нового командувача
У своєму повідомленні Макрон зазначив, що "російський народ повинен бачити правду" і розмістив відео наслідків бомбардування ТРЦ.
Раніше стало відомо, що камери спостереження в Кременчуці зняли удар двома ракетами х-22 по мирному місту.
"Удар по ТРЦ в Кременчуці Росія завдала ракетою х-22, випущеною з далекого бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська", - повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Гнат.
Нагадаємо, удар було нанесено вдень 27 червня.
Також повідомлялось, що телеведуча 1+1 Алла Мазур закликала світ відреагувати на трагедію.
У свою чергу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович запевнив, що окупанти отримають потужну відповідь.