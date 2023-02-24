Про це, як пише Politeka.net, повідомляють аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

У британській розвідці нагадали, що Росія намагалася контролювати Україну протягом 2014-2021 років шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

«24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд», - нагадали у розвідці події лютого минулого року.

До квітня, зазначили у розвідці Міноборони Британії, росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та формалізації свого панування над Донбасом та півднем. Прогрес при цьому виявився повільним і надзвичайно дорогим.

«В останні тижні Росія, мабуть, знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, найімовірніше, спрямована насамперед на деградацію українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій», - кажуть у розвідці.

За словами представників Міноборони Британії, керівництво Росії, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що її переваги в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну.

Додамо, що прямо зараз у центрі Києва проходить пам'ятний захід, присвячений річниці повномасштабної війни.

Серед присутніх – президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Рєзніков.

Раніше повідомлялося, на яких напрямках ворог зараз зосередив свої зусилля для наступу.

Крім того, стали відомі подробиці прориву ТЕЦ внаслідок обстрілу.

Також Politeka.net писала, що окупанти змінили тактику і новий наступ уже розпочався.