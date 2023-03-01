Трагедія сталася у Греції. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих і не менше 85 поранених.

Однак пізніше кількість жертв зросла до 29-ти.

Пасажирський поїзд прямував з Афін до Салоніки, пише CNN Greece.

Неподалік міста Ларісса він лоб у лоб зіткнувся з вантажним потягом.

У момент зіткнення у поїзді перебували близько 350 пасажирів. Ті що вижили розповідають, що потяг зігнувся на 90 градусів, впав із урвища і наполовину повис у повітрі.

"І все це було у вогні", - розповідають люди.

Після аварії люди в паніці кричали, намагалися вибити вікна та врятуватися.

На місці катастрофи працюють рятувальники.

Greece train accident: Passenger train and Cargo train collided, at least 29 killed, and more than 85 injured.#TrainAccident #Greece #VibesofIndia pic.twitter.com/38HjMjeKcD — Dipen Thaker (@dipenthaker7) March 1, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії зазнав аварії вертоліт, на борту якого знаходилися 9 людей.

Також повідомлялося про велику пожежу на російській нафтобазі. Причиною НП нібито стала атака безпілотників.

Крім того, Politeka.net писала про трагічну ДТП, внаслідок якої загинув молодий хлопець.

Його життя обірвалося на очах у його 16-річної пасажирки.